Homem morre esmagado contra muro na Maia

José António Oliveira, de 50 anos, morreu esmagado entre um camião e um muro, na tarde deste sábado, na rua da Fonte, em Castêlo da Maia.A vítima era motorista do veículo e estava a efetuar um serviço para a EDP quando o camião se destravou. Ao tentar entrar na viatura para a imobilizar acabou por ficar prensado entre a mesma e o muro de uma casa."Quando cheguei estava tapado mas ainda consegui ver as pernas e ele estava de pé. Morreu assim." disse aoAntónio Silva, testemunha.Os bombeiros de Moreira da Maia e o INEM estiveram no local e levaram o corpo para autópsia. A GNR está a investigar.