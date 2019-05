Um homem morreu esmagado na tarde desta segunda-feira num acidente de trabalho numa empresa em Palmela, distrito de Setúbal, disse à Lusa fonte da GNR."Recebemos o alerta para um acidente de trabalho às 16h26. Um homem, de cerca de 40 anos, ficou esmagado entre um veículo pesado e uma bobine de ferro, com o óbito a ser declarado no local", afirmou a fonte da GNR.Segundo a mesma fonte, a situação ocorreu numa empresa no Poceirão, concelho de Palmela, e está a ser investigado pelas autoridades.