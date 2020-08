Homem morre esmagado em acidente de trabalho em Sines

Um trabalhador morreu na tarde desta segunda-feira durante trabalhos de desmantelamento de sucata na freguesia de Paiol, concelho de Sines.

Segundo apurou o CM, a vítima estaria a proceder ao corte de uma viga e foi esmagado pela mesma. O acidente ocorreu em Monte Mudo, nas antigas instalações da Profunk, que foi centro emissor da rádio alemã Deutsche Welle.

O alerta foi às 17h20 e para o local foram mobilizados 16 operacionais e quatro viaturas dos bombeiros de Sines e da GNR.

A Autoridade para as Condições do Trabalho foi alertada e vai ao local investigar as causas do acidente.