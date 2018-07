Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre esmagado em acidente de trabalho em Valença

Trabalhador trabalhava numa pedreira e preparava-se para cortar uma pedra quando esta caiu.

Por Lusa | 09:38

Um homem morreu esta quinta-feira em acidente de trabalho numa pedreira em Boivão, Valença, disse fonte das Proteção Civil.



De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente ocorreu "quando estava a ser preparada pedra para cortar".



"A pedra partiu e caiu em cima do trabalhador", disse a fonte.



O acidente ocorreu às 08h07 na pedreira Cavaleiro, Nogueira & Fernandes, Lda., em Boivão e, segundo a GNR, a vítima terá entre 36 e 40 anos.



Ao local compareceram os Bombeiros Voluntários de Valença com oito operacionais e três viaturas, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Valença e a GNR.



A fonte do CDOS adiantou que o caso vai ser comunicado à Autoridade para as Condições de Trabalho.