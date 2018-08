Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre esmagado pelo próprio carro após despiste em Oeiras

Vítima ficou presa debaixo do próprio veículo.

10:21

Um homem de 50 anos morreu esmagado na sequência de um despiste na Estrada da Nossa Senhora da Rocha, em Carnaxide, Oeiras, esta madrugada de quarta-feira.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto dos Bombeiros Voluntários de Carnaxide, o acidente aconteceu quando o veículo ligeiro da vítima se despistou.



O homem perdeu o controlo do carro numa curva apertada na estrada que liga Carnaxide a Linda-a-Pastora/Queijas, da qual resultou o capotamento da viatura.



A vítima terá sido esmagada pela viatura, sendo o óbito declarado pelas equipas médicas que estiveram no local.



O alerta foi dado às 02h30. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Carnaxide, a PSP e uma VMER do Hospital Amadora Sintra.