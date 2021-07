Vítor Manuel Sousa, de 56 anos, morreu este sábado esmagado entre duas carruagens na estação de Darque, Viana do Castelo.A vítima fazia trabalhos de manutenção na linha do Minho quando tudo aconteceu. As circunstâncias exatas do acidente – que ocorreu às 03h30 - ainda estão por apurar.A própria família aguardava, este sábado, mais esclarecimentos sobre a tragédia.