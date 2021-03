Um homem morreu na manhã deste domingo esmagado pelo trator que operava na Quinta de Camarate, Azeitão, Setúbal. A vítima foi encontrada sob a viatura pelas 11h10.



Foram mobilizados para o local meios dos bombeiros e do INEM, mas o homem não resistiu e o óbito foi declarado no local. O corpo foi removido para a morgue do hospital de Setúbal para ser autopsiado.





A GNR está a investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente fatal.