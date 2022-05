Homem morre esmagado por trator na Sertã

Um homem, com cerca de 70 anos, morreu esta segunda-feira em Cernache do Bonjardim, no concelho da Sertã, depois de ter capotado o trator com o qual andava a fresar uma terra - e após a alfaia ter resvalado junto à berma, num pequeno declive.









A vítima ainda foi assistida no local, pelos Bombeiros de Cernache do Bonjardim e equipas do INEM, que realizaram manobras de reanimação que não surtiram efeito, acabando por ser declarado óbito.

No socorro estiveram duas dezenas de operacionais. Para além dos bombeiros e do INEM esteve ainda a GNR, que investiga as causas do acidente.