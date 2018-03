Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre esmagado por viga

Vítima, de 48 anos, casado e com um filho ainda bebé, teve morte imediata.

Por I.J. | 08:38

Um trabalhador de uma empresa de produção e comercialização de painéis para coberturas e fachadas morreu esta quarta-feira de manhã esmagado por uma viga que estava a pintar e se soltou, em Touria, Pousos.



A vítima, de 48 anos, casado e com um filho ainda bebé, teve morte imediata, e o corpo foi removido para autópsia.



Um outro trabalhador que assistiu ao acidente e viu o corpo da vítima esmagado entrou em estado de choque e foi transportado para o Hospital de Santo André, em Leiria, para ser assistido.



A empresa fechou e deverá reabrir hoje.



O acidente ocorreu às 08h30 e está a ser investigado pela Autoridade para as Condições do Trabalho.