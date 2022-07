Manuel Branco Costa, um conhecido artesão de Vilar da Veiga, em Terras de Bouro, morreu, este sábado de manhã, quando participava numa atividade tradicional com vacas e bois, na serra do Gerês. O homem, de 48 anos, estava a controlar o gado bovino no pastoreio e foi vítima de morte súbita quando subia a encosta.









