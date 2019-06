Homem morre junto ao mar na praia da Ilha da Culatra

Um homem, de cerca de 50 anos, morreu esta sexta-feira na praia da Ilha da Culatra, no concelho de Faro. Tudo indica que terá sofrido uma indisposição súbita."Ele estava a passear no areal, entre a praia do Farol e da Culatra, e caiu na areia, ao pé da linha de água. Os nadadores-salvadores tentaram reanimá-lo, mas quando o INEM chegou foi declarado o óbito no local", confirmou aoAndré Morais, comandante da Capitania do Porto de Olhão.O corpo da vítima, residente na Culatra, foi transportado para o porto de Olhão e depois para o gabinete de medicina legal de Faro, onde será autopsiado.