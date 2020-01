Homem morre meia hora após ter alta das urgências do Hospital de Braga

Um homem de 70 anos morreu 30 minutos após ter alta do Hospital de Braga, no passado dia 4 de janeiro de 2020.O idoso chegou ao hospital às 9h00, a queixar-se com dores na virilha, numa perna, enjoos e tinha historial médico de problemas cardíacos. Ainda assim, o paciente teve alta pelas 12h30. Meia hora depois, a vítima sofreu um enfarte fulminante, já em casa, durante o almoço de acordo com a família.A morte está a ser investigada pelo Ministério Público.O Hospital de Braga já abriu um inquérito interno para apurar o que falhou no atendimento ao paciente.A família do idoso queixa-se do médico que atendeu o septuagenário por não ter prestado atenção aos sintomas do homem.