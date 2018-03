Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre na A22 após violento despiste

Condutor de 34 anos foi projetado do carro e embateu contra separador central.

Por Rui Pando Gomes e Ana Palma | 01:30

Um homem de 34 anos morreu esta quinta-feira de madrugada, depois de sofrer um violento despiste na Via do Infante (A22), nas proximidades do nó de acesso de Bensafrim, no concelho de Lagos.



O acidente, ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, aconteceu por volta da 1h50, ao quilómetro 2.9 da A22, quando a viatura ligeira seguia no sentido Faro-Lagos. O carro embateu violentamente no separador central da autoestrada e a vítima foi projetada do veículo cerca de 20 metros e colidiu com a mesma estrutura, tendo tido morte imediata. Os Bombeiros Voluntários de Lagos e o INEM ainda foram acionados, mas já nada conseguiram fazer para salvar o homem.



A vítima é de nacionalidade brasileira e seguia sozinha no automóvel. Segundo o Correio da Manhã apurou, uma testemunha terá presenciado o violento acidente e deu o alerta às autoridades. O Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação da GNR esteve no local e está a investigar as causas do acidente mortal.



A velocidade excessiva, associada à chuva intensa que se fazia sentir durante a madrugada, poderá ter contribuído para provocar o despiste, que se revelou fatal para o condutor.



PORMENORES

Meios mobilizados

Para prestar socorro à vitima foram mobilizados 24 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Lagos, INEM, GNR e Euroscut, apoiados por 12 viaturas.



Seis vítimas mortais

Segundo os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), este ano já morreram seis pessoas nas estradas do distrito de Faro.



1126 em dois meses

Durante o período de 1 de janeiro a 21 de fevereiro, ainda de acordo com os dados da ANSR, já foram registados 1126 acidentes nas estradas algarvias.