Homem morre na A4 após duplo acidente em Alijó

Dois acidentes consecutivos provocaram um morto e quatro feridos, na manhã desta quinta-feira, na A4, num local próximo a Vila Verde, no concelho de Alijó.

"O primeiro sinistro envolveu três viaturas. Há uma vítima mortal e dois feridos. A cerca de 100 metros desse local, ocorreu uma outra colisão, com duas viaturas e dois feridos", explicou ao CM o Alferes Miguel Teixeira, do Destacamento de Trânsito da GNR de Vila Real.

A vítima mortal, um homem de 61 anos, foi encontrada fora do veículo e o Núcleo de Investigação a Acidentes tenta perceber se terá sido projetada com o embate ou atropelada depois de sair do carro.



O duplo acidente aconteceu pelas 07h00, no sentido Vila Real-Bragança. O trânsito esteve cortado durante duas horas.