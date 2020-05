Homem morre na estrada em colisão brutal entre moto e carrinha

Ernesto Pinto Leitão, de 61 anos, seguia numa moto, na rotunda de Margaride, Guimarães, quando colidiu com uma carrinha oriunda da rua da Fé, que parou para ceder passagem a uma viatura que se aproximava, na antiga estrada nacional que liga a cidade berço e Fafe . O motociclista sofreu ferimentos graves e entrou em paragem cardiorrespiratória. Os bombeiros e o INEM realizaram manobras de reanimação, mas a vítima morreu no local. O corpo foi removido para autópsia. A PSP esteve no local e investiga as causas do acidente fatal.

O alerta para a colisão chegou às autoridades e aos meios de socorro às 12h10. Os Bombeiros de Guimarães foram de imediato para o local e realizaram manobras de reanimação até à chegada da viatura médica de emergência e reanimação do INEM. "Apesar deste esforço, a vítima não resistiu aos ferimentos", referiu ao CM Bento Marques, comandante da corporação da cidade berço. O cadáver de Ernesto Leitão - que seria de Polvoreira, Guimarães - foi removido, por volta das 13h15, para a morgue do hospital da cidade.

O condutor da carrinha escapou ileso ao acidente e foi submetido ao teste do balão para verificar se estaria a conduzir alcoolizado. O trânsito esteve condicionado durante cerca de uma hora. Os destroços (vidro e plástico das duas viaturas envolvidas no acidente) não foram removidos após a saída dos meios de socorro e da PSP, o que fez com que alguns veículos resvalassem ao travar junto a uma das passadeiras.