Turista morre à frente da família na praia de Carcavelos

Vítima, de 40 anos, foi encontrada a boiar na água.

20:48

Um turista croata, de 40 anos, morreu este domingo à tarde na praia de Carcavelos, em Cascais.



A vítima foi resgatada pelos nadadores salvadores após ter sido encontrada a boiar na água por volta das 12h25.



No local encontrava-se a mulher e o filho que terão assistido ao momento, segundo avança o Cascais 24.



O caso está a ser tratado como um afogamento, no entanto segundo uma fonte da Polícia Marítima a morte poderá ter ocorrido devido a um choque térmico, visto que o turista não se encontrava numa zona de muita profundidade.



O corpo do homem foi transportado para o Gabinete Médico Legal da Guia, em Cascais, para ser autopsiado.