Um homem, de 40 anos, morreu esta quarta-feira de manhã num despiste violento na CRIL, no acesso do Túnel do Grilo para a 2.ª Circular.



A vítima foi encontrada pelas equipas de socorro no exterior do carro que conduzia, depois de ser projetada da viatura, que embateu numa barreira após sair da estrada.





Os bombeiros de Camarate (Loures) tentaram salvar o homem, mas já nada havia a fazer. A PSP investiga o caso e tenta apurar as causas do acidente.