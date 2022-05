Sérgio Coelho, de 39 anos, não resistiu aos graves ferimentos que sofreu após ter sido violentamente agredido na localidade de Algoz, no concelho de Silves, na sequência de uma discussão. Os meios de socorro conseguiram reverter duas paragens cardiorrespiratórias na noite do crime e a vítima ainda ficou no hospital três dias, ligado às máquinas de suporte de vida, até ter sido declarada a morte.









Ver comentários