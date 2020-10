José Silva, de 54 anos, e que sofreu um despiste de carro na noite de sábado, em Valença, morreu ao chegar ao Hospital de Braga. No automóvel seguia ainda outro homem, de 56 anos, que sofreu ferimentos graves.



O veículo entrou em despiste na Nacional 201, em Cerdal, e embateu violentamente contra uma árvore. A segunda vítima foi inicialmente transportada para o Hospital de Viana do Castelo, mas foi transferida para o S. João, no Porto.

