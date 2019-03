Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre no hospital de Beja após acidente de trabalho no concelho de Serpa

A Autoridade para as Condições do Trabalho vai averiguar as circunstâncias em que ocorreu o sinistro.

Por Lusa | 23:48

Um homem de 64 anos morreu esta quinta-feira no hospital de Beja, para onde tinha sido transportado em estado grave, na sequência de um acidente de trabalho ocorrido no concelho Serpa, disse à agência Lusa fonte da GNR.



A mesma fonte indicou que o acidente ocorreu, ao início da tarde, na Estrada Nacional 260, perto de Vila Verde de Ficalho, no concelho de Serpa, distrito de Beja, quando o homem retirava o reboque de um veículo pesado de mercadorias, tendo ficado "entalado entre o camião e o reboque".



A Autoridade para as Condições do Trabalho vai averiguar as circunstâncias em que ocorreu o sinistro, segundo a fonte da GNR.



De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja, o alerta para a ocorrência foi dado às 14h20, tendo sido mobilizados para o local operacionais e um veículo dos Bombeiros Voluntários de Serpa, uma viatura médica de emergência e reanimação, de Beja, além da GNR.