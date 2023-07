Homem morre no mar na costa norte da ilha da Madeira

Um homem morreu este sábado no mar do Porto Moniz, na costa norte da ilha Madeira, resultando infrutíferas as manobras para o reanimar, informou fonte dos bombeiros daquela localidade.

A vítima foi vista a flutuar na zona do cais, tendo sido dado o alerta aos bombeiros Voluntários de São Vicente e do Porto Moniz e o Sanas (grupo de Salvadores Náuticos) e foi retirado com vida.

Foram realizadas manobras de suporte básico e avançado de vida depois de o homem ter sido retirado, "mas não resultaram", confirmou a mesma fonte.