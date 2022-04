Homem morre no meio da rua no centro de Lisboa

Um homem de cerca de 50 anos morreu esta quarta-feira na Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa.De acordo com o COMETLIS, a vítima foi encontrada no meio da via pública com duas perfurações no tórax "supostamente provocadas por arma branca".O alerta foi dado às 6h25 através de uma chamada para o 112.Na chegada ao local, o homem estava em paragem cardiorespiratória, mas acabou por não resistir aos ferimentos. O óbito foi declarado às 7h20.Segundo relatos dados aono local, o homem era sem abrigo e estava a pernoitar junto a um escritório pela primeira vez. Por esse motivo, terá havido desavenças com outro sem abrigo.No local estão os bombeiros e a PSP.A Polícia Judiciária foi acionada e está agora a realizar as perícias para proceder à investigação do caso.