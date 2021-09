Um homem morreu, esta tarde de quarta-feira, num acidente de trabalho no campo de futebol de Lustosa. O alerta foi dado às 16h00.



No local estão os Bombeiros de Lousada e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa. Segundo fonte do comando dos Bombeiros de Lousada, quando chegaram ao local, o homem já estava morto.





O homem estava a manobrar uma máquina quando por razões desconhecidas, o acidente aconteceu. Terá sofrido ferimentos graves na cabeça, não resistindo.