Homem morre num violento despiste de moto em Bragança

Óscar Monteiro tinha 39 anos e morreu, ao final deste domingo, em Bragança, vítima de um acidente de moto.



Segundo Carlos Martins, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Bragança, "o alerta foi dado às 20h25 e quando os operacionais chegaram ao local, a vítima ainda apresentava sinais vitais. Foi transportado para o hospital da cidade, onde acabou por morrer".



Óscar Monteiro era muito conhecido na cidade Brigantina e dedicava-se à organização de eventos, além de trabalhar como animador de alguns espaços noturnos.



Ao que o CM apurou, a vítima sofreu um despiste quando conduzia uma moto e terá embatido, violentamente num separador central, colidindo com o muro de um restaurante.