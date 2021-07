Um homem de 40 anos morreu este domingo em consequência do despiste, seguido de colisão com um muro alto em pedra, do carro em que seguia. O acidente ocorreu na estrada de Sete Rios, em Olivais, na freguesia de Santa Catarina da Serra, no concelho de Leiria.









O alerta foi dado às 23h37 de sábado e, à chegada das equipas de socorro do INEM e dos Bombeiros Voluntários e Sapadores de Leiria, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória, sendo a morte confirmada pouco depois. As causas do acidente estão a ser investigadas pela GNR, que esteve no local a fazer a recolha de indícios.