Homem morre picado por vespa em Guimarães

Um homem de 32 anos morreu no sábado à noite na freguesia de Infantas, concelho de Guimarães, suspeitando-se que terá sido picado por uma vespa, disse este domingo à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Guimarães.Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 21h40, "para uma reação alérgica desconhecida", tendo a vítima sido encontrada já em paragem cardiorrespiratória numa habitação na rua do Casal, freguesia de Infantas."Há suspeitas de que poderá ter sido picado por uma vespa, mas só a autópsia confirmará", acrescentou.No local estiveram uma ambulância com dois elementos dos Voluntário de Guimarães e equipas da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Famalicão e da ambulância de Suporte Imediato de Vida de Fafe.O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Guimarães para ser autopsiado.