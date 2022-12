Homem morre uma hora depois de ter tido alta em hospital de Penafiel

A família de Emídio Pires, que morreu cerca de uma hora após ter tido alta no serviço de urgências do Hospital Padre Américo, em Penafiel, está revoltada e garante que irá fazer uma queixa-crime contra o hospital por negligência médica.O homem, de 76 anos, de Paredes, recorreu ao serviço de urgência, por dificuldades respiratórias, duas vezes. Uma na quinta-feira, outra no sábado. No domingo, Emídio Pires, voltou a ter alta hospitalar. Foi levado, pela família, para casa. Morreu cerca de uma hora depois.O hospital de Penafiel, contatado pelo, lamenta a morte do utente e informou que foi aberto um processo interno para averiguar o caso.Os familiares de Emídio Pires estão concentrados junto à morgue, do Gabinete do instituto de medicina legal de Penafiel, em protesto pela demora na realização da autópsia. O óbito ocorreu no domingo passado.