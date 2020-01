Homem morreu a manobrar empilhador

Um operador de empilhador, de 50 anos, morreu na noite de segunda-feira num acidente de trabalho na central de triagem de lixos do Centro de Recolha e Tratamento de Resíduos da Resitejo, na Chamusca. Por razões que estão a ser investigadas pela Autoridade para as Condições no Trabalho, o veículo tombou e ficou sobre Manuel Pires.



O acidente não foi presenciado pelos colegas, que acorreram ao local depois de ouvirem um estrondo e encontraram a vítima ainda consciente. O homem entrou pouco depois em paragem cardiorrespiratória e acabou por morrer. "Além de ser uma excelente pessoa e um excelente trabalhador, era uma das pessoas mais cuidadosas que conheço", disse Diamantino Duarte, administrador delegado da Resitejo.

