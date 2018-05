Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morreu em acidente de trator em Pombal

Vítima de 65 anos teve de ser desencarcerada após capotamento de alfaia agrícola.

17:43

Um homem morreu na tarde desta quarta-feira num acidente com um trator em Pombal.



Desconhece-se, para já, o que terá motivado este acidente. A área do acidente foi vedada pouco depois das 16 horas, altura em que foi dado o alerta.



Sabe o CM que, no local, foi preciso desencarcerar a vítima, que ficou presa na alfaia agrícola. Bombeiros e INEM fizeram, ainda, manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser confirmado no local.



A vítima teria cerca de 65 anos.