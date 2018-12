Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morto à facada após discussão em Albufeira

Homicida está em fuga, mas já foi identificado pela polícia.

Por Ana Palma | 08:55

Um desentendimento no interior do Choro Bar, em Montechoro, Albufeira, revelou-se fatal para um homem de 31 anos, que morreu depois de ter sido esfaqueado no tórax por outro homem, na casa dos 20 anos, pelas 06h00 da madrugada deste domingo.



Tanto a vítima, Helder Moreira, de nacionalidade cabo-verdiana, como o agressor, da mesma nacionalidade, residem na zona de Albufeira.



Quando os meios de socorro chegaram ao local, depararam-se com a vítima já em paragem cardiorrespiratória. Após várias tentativas de reanimação por parte dos bombeiros e INEM, o homem ainda foi transportado, com acompanhamento da Viatura Médica de Emergência Rápida, para o hospital de Faro, onde deu entrada, mas já sem vida.



O consumo excessivo de álcool terá contribuído para o crime, num momento em que o referido estabelecimento de animação noturna se encontrava cheio de clientes.



Quando o CM esteve no local, ainda havia vestígios de sangue da vítima.



O homicida, que já estará identificado pelas autoridades, fugiu após o crime. Trata-se de um homem na casa dos 20 anos, referenciado por agressões.



A GNR de Albufeira foi a primeira força de segurança a chegar ao local, mas o caso foi entregue à Polícia Judiciária que ontem de manhã procedeu à recolha de vestígios no local e visionou as imagens de videovigilância do Choro Bar.



O suspeito estava este domingo a ser procurado pelas autoridades.