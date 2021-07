Homem morto à facada após discussão na Quinta do Conde em Sesimbra

Um desentendimento entre dois homens numa loja de seguros na Quinta do Conde, em Sesimbra, terminou num homicídio e na detenção do agressor, segundo informação oficial da GNR.



De acordo com testemunhas oculares, a vítima sido degolada e, de seguida, o homicida terá utilizado a mesma faca espetando-a no próprio peito. Foi levado em estado grave pelos bombeiros, mas sob custódia policial.

Homem morre após ser esfaqueado na Quinta do Conde em Sesimbra





O crime ocorreu cerca das 13h30. A GNR acionou a Polícia Judiciária, que agora investiga os contornos do crime.



