Homem morto à facada no Parque das Nações em Lisboa

Um homem com cerca de 40 anos terá sido morto à facada na madrugada desta segunda-feira no Parque das Nações.

A vítima, estrangeira, foi encontrada inanimada junto a um bar no Passeio das Tágides, pela 1h00, com ferimentos no peito e na zona abdominal.

Ainda foram mobilizados meios de socorro para o local, mas já nada havia a fazer e o óbito foi declarado.

A PSP foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência, mas por se suspeitar que tenha sido um crime de homicídio o caso já transitou para a alçada da Polícia Judiciária.