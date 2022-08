Um homem de 53 anos foi morto à pancada ontem de madrugada à porta de um café no Bairro da Quinta da Fonte, em Loures. Um golpe na cabeça com uma barra de ferro terá sido fatal para a vítima.



O homem estava junto a um café, já depois da meia-noite, quando se envolveu numa rixa com outros homens. No meio da contenda, um dos envolvidos puxou de um ferro e desferiu vários golpes, um dos quais na cabeça da vítima.









