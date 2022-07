Homem morto à pancada em rixa à porta de bar no Parque das Nações, em Lisboa

Um homem de 31 anos morreu na madrugada deste domingo na sequência de uma rixa na zona de bares do Parque das Nações.



Segundo o CM apurou, dois homens envolveram-se em agressões, pelas 5h20, com um deles a ficar caído no chão. O agressor continuou nesta altura a desferir pontapés na cabeça da vítima.





À chegada da PSP e dos meios de socorro, o homem estava prostrado no solo e inanimado. Ainda foi assistido pelo INEM e levado ao hospital de São José, onde viria a morrer.O suspeito, com cerca de 35 anos, encontrava-se ainda no local e foi detido por agentes da PSP, mas a investigação já transitou para a Polícia Judiciária.