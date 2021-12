O corpo de um homem de 49 anos foi encontrado numa poça de sangue, à porta de casa, na localidade de Maiorca, na Figueira da Foz. Ao que tudo indica o homicídio terá acontecido num contexto de ajuste de contas que pode estar relacionado com negócios no tráfico de droga. Porém, a PJ do Centro está a investigar e para já todos os cenários estão em aberto.