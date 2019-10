Homem morto a tiro em frente aos filhos na noite de Natal

Uma desavença entre duas famílias rivais esteve na origem do homicídio a tiro de um homem de 57 anos, na noite de consoada do ano passado, em Elvas.A vítima foi atingida, ao lado de dois filhos, com vários disparos de uma arma calibre 9 mm (apenas autorizada a polícias e militares).O homicida fugiu para Espanha, onde foi detido há duas semanas e, já extraditado para Portugal, ficou em preventiva.O crime ocorreu no bairro social das Pias, em Elvas. Os tiros foram contra o carro onde estavam a vítima mortal e os filhos. O homem foi atingido duas vezes, num braço e nas costas, tiro que acertou depois no coração. Foi levado de carro para o Hospital de Elvas, onde entrou já morto.A fuga do homicida, de 28 anos, para Espanha terá ocorrido nesse mesmo dia. Refugiou-se junto de familiares. Foi detido perto de Badajoz há duas semana e entregue às autoridades portuguesas, que tinham a investigação do homicídio e pedido um mandado europeu de captura.Segundo a PJ, o crime terá ocorrido por desavenças fúteis. As duas famílias estariam mesmo a confraternizar juntas.Além do homicídio consumado, o suspeito está também acusado de dois homicídios tentados sobre os filhos da vítima, que "só por mero acaso não foram atingidos".Sem profissão conhecida, foi apanhado em Badajoz - perto de Elvas - por condução perigosa. Ao sentir-se perseguido, escondeu-se numa casa.Duas familiares que o protegeram agredindo os polícias espanhóis também foram detidas.