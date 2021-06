Bruno Moreira, o homem de 34 anos abatido a tiro a 31 de maio no bairro da Quinta das Mós, em Camarate, Loures, foi assassinado pelo filho de um vizinho com quem discutiu.





O agressor, de 26 anos, foi preso na quarta-feira pela secção de homicídios da PJ de Lisboa e ficou na cadeia. Com cadastro por ofensas corporais, o homicida interveio na discussão de Bruno Moreira com o pai para defender este último. Matou a vítima com um tiro no tórax, com um revólver calibre .32.