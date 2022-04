Um homem de 46 anos foi assassinado com pelo menos sete disparos de pistola, ao entrar no prédio em que residia na Zona J de Chelas, Lisboa. Dois jovens, aparentando no máximo 20 anos, foram vistos por testemunhas a fugir do local do homicídio.António José Amaral, conhecido por ‘Tozé’, estacionou a viatura pessoal, uma carrinha BMW, pelas 21h35 de quinta-feira na Avenida João Paulo II.