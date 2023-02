O homem de 42 anos assassinado pela ex-mulher, de 43, e pelo namorado desta, um neerlandês de 21, no sábado, em Alverca, foi atingido com um só golpe de faca, no pescoço, fatal. A arma foi encontrada pela PSP junto ao corpo. A vítima tinha hematomas na cara, fruto de murros. Os homicidas, que foram esta segunda-feira a juiz, em Loures, tinham as mãos feridas de agredirem e a roupa com sangue da vítima.









