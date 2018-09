Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morto dentro de ribeiro em Lagoa

Tinha saído de casa na véspera muito perturbado.

Por João Mira Godinho e José Carlos Eusébio | 09:22

Um homem, de 39 anos, foi encontrado morto este sábado, dentro de um pequeno ribeiro, perto da cidade de Lagoa. A vítima tinha sido dada como desaparecida, na véspera, pela família. A Polícia Judiciária está a investigar o caso, mas não há suspeitas da intervenção de terceiros.



O corpo foi encontrado pelas 07h50 deste sábado, por familiares, que o procuravam desde o dia anterior. Ao início da noite, o homem, que sofria de alguns problemas do foro psiquiátrico, tinha saído de casa, descalço, e muito perturbado. Com o passar das horas, e sem que aparecesse, a família e amigos começaram a procurá-lo pelos terrenos da zona, ainda na noite de sexta-feira.



"Os meus cães deram sinal que algo se passava, e vi algumas pessoas a andarem por aí e a chamarem por ele", contou ao CM um morador na zona, que se juntou às buscas.

Já este sábado de manhã, o corpo viria a ser encontrado, dentro de um ribeiro, de baixo de uma pequena ponte, de barriga para baixo, já sem vida. "Os meus cães voltaram a dar sinal, ouvi um grito e, quando vim ver, estava uma pessoa a chorar, junto ao ribeiro", descreveu o mesmo morador, que depois ligou para o 112, a dar o alerta.



A Polícia Judiciária foi chamada ao local, ainda este sábado de manhã, mas as autoridades não suspeitam que a morte tenha resultado da intervenção de terceiros. O homem terá caído ao curso de água por acidente ou, eventualmente, terá posto termo à própria vida.