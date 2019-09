Homem morto em casa com faca em Castelo Branco

Um homem, de 47 anos, foi esta segunda-feira encontrado morto em casa com sinais de agressão e com uma faca junto ao corpo, na zona da Horta D’Alva, em Castelo Branco.Quando os meios de socorro chegaram à casa encontraram José, natural de Ladoeiro, Idanha-a-Nova, em paragem cardiorrespiratória.O óbito acabou por ser confirmado no local. A PSP tomou conta da ocorrência e pediu a comparência da PJ do Centro, que esta segunda-feira recolheu várias provas.Para já, todos os cenários estão em aberto e a confirmação da causa da morte só será esclarecida aquando da autópsia ao corpo.