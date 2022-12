Homem morto em São Brás de Alportel foi arguido nos Hells Angels

O homem encontrado, este domingo, assassinado numa zona de serra em São Brás de Alportel foi arguido no processo Hells Angels, que em 2018 e 2019 deteve, numa mega operação da PJ, quase uma centena de elementos e apoiantes desse grupo motard, por agressões a rivais, incluindo o ex-cabecilha ‘skin’ Mário Machado.



O homem, de 35 anos, conhecido por "Rui Gordo" ou "Max Silva", natural de Faro, estava já a ser procurado pelas autoridades porque a pulseira eletrónica a que estava sujeito deixara de dar sinal, soube o CM.





Rui Silva, que dizia ser distribuidor, estava com essa medida de coação num processo por furtos e roubos em nada relacionados com o caso Hells Angels e que não passaram pela PJ.No caso do processo Hells Angels, Rui Silva está indicado como "Supporter" (apoiante) do grupo e chegou a ser colocado em prisão preventiva. Fez parte do grupo que viajou do Algarve, em carrinhas, para atacar Mário Machado e outros elementos, incluindo estrangeiros, que estabeleciam, a 24 de março de 2018, num restaurante de Loures um grupo motard rival dos Hells Angels.A acusação do Ministério Público referia-o como agressor de duas vítimas no restaurante ‘Mesa do Prior’, usando uma base em gesso de um arbusto sintético com 4,1 kg.