Homem mostra genitais a mulher em barco da Transtejo

A Polícia Marítima identificou um passageiro de um barco da Transtejo e Soflusa, que terá exibido as partes íntimas a uma mulher, pelas 18h00 desta sexta-feira.



O episódio teve lugar na travessia do Rio Tejo, entre o Cais do Sodré e o Montijo, que levou a que o comandante da embarcação acionasse a Polícia Marítima.





O catamarã chegou mesmo a estar parado em pleno rio Tejo, junto ao Barreiro, à espera da chegada das autoridades. Desconhece-se se a vítima apresentou queixa junto da Polícia Marítima.Para já, foram ambos identificados, num episódio de alegado assédio sexual do qual não houve testemunhas. O catamarã acabou por seguir rumo ao destino.