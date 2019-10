Homem na cadeia por agredir mulher, filhas e neta

O coletivo de juízes do Tribunal de Santarém condenou um homem, de 56 anos, a cinco anos e meio de prisão efetiva, por quatro crimes de violência doméstica e um de detenção de arma proibida. Ficou ainda proibido de contactar as vítimas durante cinco anos. A sentença foi lida na quinta-feira.O agressor, trabalhador agrícola, ameaçou e agrediu a mulher, duas filhas e ainda uma neta durante vários anos, pelo menos desde 2012, em Erra, Coruche.Para intimidar as vítimas, o agressor empunhava uma caçadeira artesanal, que foi apreendida pelas autoridades.O homem, que se encontra em prisão domiciliária com vigilância eletrónica, ficará a guardar que a decisão do tribunal transite em julgado.