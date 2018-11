Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem na cadeia por aterrorizar os avós

Agressor foi detido pela GNR no Cartaxo.

Por J.D. | 08:51

A GNR deteve um homem, de 29 anos, por um crime de violência doméstica contra os avós, em Valada, no Cartaxo.



O arguido, desempregado e com histórico de toxicodependência, já tinha sido expulso da casa da mãe por ter comportamentos agressivos.



Depois foi morar com os avós, de 69 e 74 anos, que ameaçava e insultava sempre que eles recusavam dar-lhe dinheiro para sustentar o vício.



Em tribunal, demonstrou anomalias psíquicas e recusou qualquer medida que envolvesse tratamento hospitalar.



Temendo a continuação da atividade criminosa, o juiz de instrução decretou-lhe a prisão preventiva, a cumprir, precisamente, numa instituição de saúde apropriada para as anomalias que aparenta.



A investigação fica a cargo da GNR.