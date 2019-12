Um homem de 38 anos foi detido pela PSP por ter matado, esfolado e esquartejado o cão da ex. O caso remonta ao passado dia 22 de dezembro quando as autoridades foram alertadas telefonicamente para um caso de maus tratos a um animal.



Os agentes da PSP dirigiram-se à casa de uma mulher, ex-namorada do suspeito, e depararam-se com um cenário macabro. Um cão foi encontrado morto, esfolado e esquartejado.





O suspeito foi de imediato detido pela equipa da PSP no local que procedeu à recolha e registo das provas. As autoridades conseguiram apurar que o homem agiu motivado pela vontade de mostrar à ex o ressentimento pelo fim da relação.Depois de ser presente à autoridade judiciária competente, o homem ficou com termo de identidade e residência, aguardando posteriores desenvolvimentos do processo criminal em liberdade.O agressor é ainda suspeito de outros crimes de violência doméstica contra a ex-namorada.