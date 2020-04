Homem não aceita fim de relação e sequestra a ‘ex’

Um homem, de 22 anos, não suportou o fim da relação e aterrorizou a ex-companheira durante os últimos três meses, ameaçando-a de morte e perseguindo-a constantemente.Foi agora detido pela PSP de Loures, depois de ter sequestrado a vítima, que obrigou a entrar no carro usando a força e esfaqueou numa mão. A mulher conseguiu libertar-se e relatou a situação na esquadra policial, o que levou a PSP a agir com urgência e a deter o suspeito.O agressor foi presente ao Tribunal de Loures, mas saiu em liberdade, com proibição de contactos e medida de afastamento da vítima.