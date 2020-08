Homem não pára na passadeira e foge à PSP em Coimbra

Um homem, de 33 anos, foi detido em Coimbra por não ter respeitado o sinal vermelho junto a uma passadeira, colocando em perigo os peões, e depois ter fugido às autoridades, anunciou esta quarta-feira a PSP. Apurou-se depois que o condutor tinha a carta apreendida como resultado de várias infrações ao código da estrada.

O caso aconteceu ao final da tarde de terça-feira, tendo o condutor sido detido às 18h25 na avenida Emídio Navarro, em Coimbra.





Segundo a PSP, o homem não respeitou o sinal vermelho para paragem na travessia de peões, passando no local com excesso de velocidade e colocado em perigo as pessoas que lá passavam. A PSP foi alertada e rapidamente foi no encalço do automobilista.Foi detido por desobediência.