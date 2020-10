Um homem, de 54 anos, começou esta segunda-feira a responder no Tribunal de Santarém pela morte do irmão, após uma rixa em setembro de 2018, na Chamusca. A sessão ficou marcada pelo depoimento das duas testemunhas da contenda entre os irmãos José e Carlos Estorninho, que desmentiram parte da acusação.Segundo o despacho, o arguido, José, terá usado o cabo de madeira de uma machada para agredir o irmão, Carlos, nas costas e nas pernas, e desferido socos na cabeça quando este já estava no chão, mas nenhuma das testemunhas confirmou estes factos.