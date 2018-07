Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem nega pornografia de menores em Tribunal de Santa Maria da Feira

Ficheiros foram encontrados no computador do arguido de 42 anos, em 2017.

Por P.J.D. | 08:30

Um homem negou esta quinta-feira, no Tribunal de Santa Maria da Feira, ter descarregado imagens e vídeos de sexo com crianças.



Os diversos ficheiros foram encontrados, em 2017, no computador do arguido, de 42 anos.



"Não me lembro de ter descarregado os ficheiros. Eu não fui. Não fazia a ideia de que as fotografias estavam ali", disse o arguido, adiantando que quem usava o computador era a ex-mulher e a filha, de 14 anos.



O suspeito está também a ser julgado por violência doméstica contra a ex-mulher, crime que confessou. "Eu ficava descontrolado", alegou o suspeito diante dos juízes.